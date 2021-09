Temperatura alta e umidade baixa: BH registra 32ºC nesta segunda

Onda de calor segue firme e temperatura ultrapassa os 30ºC em Belo Horizonte nesta segunda-feira (20/9) (foto: Gladyston Rodrigues/D.A Press/E.M )

Em Belo Horizonte, o clima segue de deserto. Com calor intenso e baixa umidade, os moradores da capital mineira terão que se adpatar nos próximos dias. A temperatura chegou a 32ºC na cidade nesta segunda-feira (20/9).

A umidade relativa do ar também chegou a 32% nesta tarde. Sem previsão de alívio, a temperatura segue alta ao longo da semana, chegando até 35ºC, nesta terça-feira (20/9).

Segundo o Climatempo, o tempo seco pode mudar na quarta-feira (22/9), quando há prevsão de chuva. O dia deve ser de sol na parte da manhã, com pancadas de chuva à tarde. A mínima pode chegar a 16ºC.

Em Minas Gerais, a maior temperatura nesta segunda foi registrada em Campina Verde, no Triângulo Mineiro, com máxima de 40,2ºC e umidade relativa do ar em 11%.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira