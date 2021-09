Minas segue em chamas e bombeiros recebem mais 165 chamados nesta segunda

Corpo de Bombeiros combate incêndio em Coronel Pacheco (foto: CBMMG/Reprodução ) Nos últimos meses, a população mineira vivenciou um estado ardendo em chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMM), somente de janeiro a agosto deste ano, foram registrados 17.631 incêndios no estado.









Em Ouro preto, casas estão ameaçadas pelas chamas que tomam o Parque Estadual do Itacolomi. O incêndio começou na tarde desta segunda-feira, próximo à Santa Casa de Misericórdia, hospital da cidade, e facilitado pelo vento forte e tempo seco chegou ao perímetro do parque.





O incêndio ainda não foi controlado e não há, ainda, informações sobre a extensão da área queimada e o impacto sobre a fauna e flora da região. A preocupação, no momento, também gira em torno da ameaça do fogo sobre a cidade, patrimônio mundial da humanidade.





Incêndio próximo à área urbana, em Betim, não foi controlado

Incêndio em mata ameaça atingir uma residência em Betim. Duas equipes estão empenhadas no combate às chamas em mata densa e de difícil deslocamento na rua Siriema, no bairro Marimba.





Os bombeiros permanecem no local e o incêndio ainda não foi controlado.





Incêndio em Sabará é finalmente controlado

Focos de incêndio no bairro Borba Gato, em Sabará, p erduram há quase uma semana e alertam a população. Segundo o CBMMG, a elevação da temperatura reiniciou o fogo que já havia sido controlado na região na última quarta-feira (15/9).





O incêndio teve início neste sábado (18/9) e, no início desta madrugada, os trabalhos foram temporariamente suspensos. A maior preocupação era que as chamas atingissem o setor de armazenamento de uma empresa de explosivos, no entanto, um aceiro foi feito em torno da edificação da empresa. O trabalho foi realizado pelos bombeiros junto a brigadistas.





Restaram, ainda, alguns focos em locais inacessíveis que ficaram monitorados durante a noite.





Incêndio às margens da rodovia 353, em Coronel Pacheco

A tarde começou agitada para o 4º Batalhão de Bombeiros Militar, em Coronel Pacheco. Os profissionais foram acionados, às 13h, para combater um incêndio de médio porte às margens da rodovia MG 353 KM 61. Estima-se que cerca de 5 mil metros quadrados de vegetação tenham sido queimadas.





Na ação, a rodovia foi interditada nos dois sentidos e o trânsito bloqueado. Foi necessário a utilização de aproximadamente 7 mil litros de água ao longo de três horas de combate.





Incêndio controlado, em Santa Luzia

Rua Mangabeiras, no município de Santa Luzia, uma ocorrência de incêndio florestal foi registrada nesta segunda. As chamas ameaçavam as residências do bairro Bom Destino, próximo às chamas.





Os militares realizaram o combate e conseguiram eliminar o fogo ainda nesta tarde. No momento, alguns focos permanecem ativos, no entanto, segundo o CBMMG, em locais inacessíveis e longe da área habitacional.









Incêndio em lote vago na Rodovia 356, em Belo Horizonte

Um foco de incêndio preocupa moradores do bairro Belvedere, em Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira. A ocorrência foi registrada próxima ao BH Shopping, no sentido Jardim Canadá, por volta de 01h06.





De acordo com o CBMMG, quatro viaturas foram ao local e o incêndio foi controlado. Estima-se que cerca de 5 mil metros quadrados foram tomados pelas chamas. Na ação, foram gastos 15 mil litros de água.





* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.