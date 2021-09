De sábado até hoje, bombeiros registram mais de 600 chamadas de incêndios

Brigadistas jogam água em área atingida por incêndio na madrugada na MGC-356 (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press) Na manhã desta segunda-feira (20/9), o Corpo de Bombeiros divulgou o balanço de incêndios registrados neste fim de semana em Minas Gerais. Segundo a corporação, da meia-noite de sábado (18/9) até meia-noite de hoje, foram registradas 642 chamadas relacionadas a incêndios em áreas de vegetação.













Segundo o Projeto Manuelzão, da UFMG, a área verde abriga a bacia do Córrego Cercadinho, afluente do Arrudas, e abriga nascentes, além de uma captação da Copasa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, pouco depois da 1h, a corporação foi acionada para apagar as chamas em um trecho da mata do Cercadinho na MGC-356, no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.Segundo o Projeto Manuelzão, da UFMG, a área verde abriga a bacia do Córrego Cercadinho, afluente do Arrudas, e abriga nascentes, além de uma captação da Copasa.









Nesta manhã, brigadistas estavam no local resfriando a área para evitar novas reignições.



Por meio de nota, a Copasa confirmou que o incêndio já está controlado. Além de brigadistas da companhia, do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e bombeiros fazem o rescaldo.

"A Companhia esclarece que a nascente e a captação do Cercadinho não foram atingidas. Portanto, não afetou a produção de água. Após concluírem o rescaldo dos focos, será feita a medição da área atingida", informou a companhia de abastecimento de água. Quatro viaturas foram encaminhadas ao local, que é próximo do BH Shopping. Foram gastos 15 mil litros de água e a área queimada chegou a 5 mil metros quadrados.Nesta manhã, brigadistas estavam no local resfriando a área para evitar novas reignições.





Ainda há outros pontos com incêndios que começaram no fim de semana. Veja, a seguir, as atualizações dos bombeiros sobre os trabalhos.

Sabará

Fumaça do incêndio encobriu o céu no Bairro Borba Gato, em Sabará, nesse domingo (foto: Lorena Magalhães/Divulgação) No Bairro Borba Gato, em Sabará, na Grande BH, o fogo começou ainda no sábado. Os trabalhos foram suspensos temporariamente à 1h15 de hoje.





A corporação informou que os militares conseguiram debelar os focos que ameaçavam imóveis e, com ajuda de brigadistas, fizeram um aceiro ao redor de um paiol que armazena explosivos no local.





Ainda há alguns focos em locais inacessíveis que foram monitorados durante a noite.

Santa Luzia

Em Santa Luzia, o fogo começou no domingo na vegetação da Rua Mangueiras, no Bairro Bom Destino. A testemunha que ligou para o 193 relatou que as chamas não ameaçavam as casas, mas que viu animais silvestres saindo da mata.





Os militares contaram com o apoio de um drone do Batalhão de Operações Aéreas para dimensionar a área e priorizar os locais estratégicos.





Nesta segunda-feira, a corporação informou que os militares conseguiram eliminar as chamas, mas que restavam apenas focos longe das residências e em locais que não poderiam ser acessados.

Caeté