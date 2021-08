Incêndio atinge parque Itacolomi e espalha estrago: 'Muitos animais morrem'

O fogo de hoje, no entanto, foi controlado em algumas horas, apesar do local de difícil acesso. "Vamos recomeçar amanhã bem cedo para fazer o rescaldo e ter a certeza que não tem mais nenhum foco”, informa a gerente.

Força-tarefa

Ao todo, 45 homens atuaram na operação que contou com brigadistas e pessoas da estratégia. A ação teve a presença da Polícia Militar de Minas Gerais, 2ª Companhia de Bombeiros Militar de Ouro Preto, brigadistas do parque do Itacolomi, bombeiros civis da Safemed e da ONG Brigada 1.

Além disso, a força-tarefa conta com o apoio de uma aeronave que serviu para direcionar os brigadistas aos locais certos e dois aviões Air Tractor para despejar água nos diversos focos encontrados na região.

Incêndio criminoso

A diretora do parque acredita que a causa do incêndio é humana, como a maioria dos incêndios na região. Por isso, a equipe do Itacolomi tem se especializado em atuar de forma ágil para evitar maiores danos ambientais.

“A gente agiu muito rápido, a Gerência do Instituto Estadual de Florestas (IEF) dá todo apoio para o parque e temos hoje uma estrutura de caminhonetes muito boa. Quem provocou o incêndio fez em local de difícil acesso de chegar, mas com esforço da equipe posso dizer que conseguimos controlar rapidamente”, avalia Maria Lúcia.

Segundo a gerente, um morador entrou em contato com ela na noite de ontem (26/8) para alertar que tinha avistado chamas de fogos na região do Sertão, na Serrinha. Maria Lúcia Cristo enviou um funcionário do parque para fazer a avaliação na manhã de hoje e detectou os focos do incêndio.

“Imediatamente montamos um posto de operação de comando para onde as pessoas devem se dirigir para cadastrar e ninguém ficar perdido. Assim, montarmos a equipe”, afirma.