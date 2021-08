Fogo arde na reserva florestal de Serra Negra pelo 15º dia consecutivo

Principal desafio: serrapilheiras

O capitão explica que grande parte da área atingida tem a vegetação formada por gramíneas e serrapilheiras - nome dado à camada de material orgânico ou em decomposição presente na superfície do solo de florestas. São as serrapilheiras, inclusive, que trazem o maior desafios aos bombeiros, já que é muito inflamável.

Elas são formadas por acúmulo de materiais como folhas, galhos, flores, frutos, sementes e dejetos de animais.

Aliados: drone e helicóptero

Nesta segunda-feira (23/8), o combate, segundo o capitão Lucas Maia, é feito com auxílio do helicóptero e de um drone. "O foco é localizado e o helicóptero leva os bombeiros até o local, para efetuar o combate".

Além de helicóptero, operação também contra com drones que ajudam a traçar estratégias no combate às chamas (foto: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais/Divulgação)





São três grandes focos, que são prioridade neste momento, segundo o militar. Para auxiliar e agilizar o combate ao foco, foi montado um posto de reabastecimento na cidade de Guimarânia, que, segundo o capitão, tornou o trabalho mais ágil.

Uma aeronave do Corpo de Bombeiros auxilia as equipes com aplicações de água nos focos de incêndio após capturá-la em represas de fazendas do entorno. Cada arremesso de água contém cerca de 500 litros. Ainda não há o balanço final de quantos arremessos foram realizados pela aeronave durante todos os dias do incêndio.

“Já nossos militares carregam mochilas costais com 20 litros cada. Então cada equipe, normalmente, combate às chamas com três mochilas costais, sopradores e ferramentas como enxadas que são para fazer a retirada da vegetação [as serrapilheiras]", explica o cabo Tiago Joaquim, responsável pela assessoria de imprensa do 12º BBM.

A maior parte de destruição do incêndio foi em área de preservação ambiental (foto: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais/Divulgação)





As equipes contam com com 25 bombeiros de cidades diversas: Patrocínio, Belo Horizonte, Patos de Minas, Uberaba e Uberlândia. "Os bombeiros limpam a área com as ferramentas (citadas acima) e aplicam a água para encerrar os braseiros”, esclarece o cabo Tiago Joaquim.

Grande trunfo: os moradores

Além de helicóptero, drone, ferramentas e reforço no pessoal, os bombeiros não esqueçam de exaltar outro apoio fundamental. “Precisamos ressaltar a ajuda dos moradores da região da Serra Negra. Nosso posto de comando foi montado na chácara de um morador e recebemos total apoio dos moradores desta região, que tem até ajudado em algumas frentes de combate às chamas”, destaca Tiago Joaquim.