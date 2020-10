Na noite de sexta-feira, o fogo começou a avançar por uma área de difícil acesso (foto: Danilo Nonato/Divulgação)

Um incêndio que se iniciou na madrugada dessa sexta-feira (2) no Parque Estadual do Itacolomi, em Ouro Preto/Mariana, Região Central de Minas Gerais, tomou grandes proporções neste sábado (3). De acordo com a gerente do parque, Maria Lúcia Coimbra Cristo, o incêndio começou às 5h de sexta e o fogo ainda estava pequeno. Horas depois, ganhou força.



“Imediatamente, acionei as aeronaves de combate ao incêndio. Só que colocaram fogo em uma área que tem muito combustível, e o incêndio ganhou força. Convoquei os funcionários do parque, a minha brigada, começamos o combate às 7h. Às 11h, o sol estava muito quente, o fogo se espalhou e não conseguimos concluir os trabalhos”, conta.



Na manhã deste sábado (3) foi criada uma força-tarefa composta pela 2ª Companhia de Bombeiros Militar de, brigadistas e equipe de apoio do), voluntários e Polícia Militar de Minas Gerais.Além disso, o IEF disponibilizou quatro aeronaves e dois helicópteros e a Polícia Militar de MG usou drones para identificar os focos de incêndio e assim ajudar a combater as chamas.

Ouro Preto: Incêndio no Parque Estadual do Itacolomi ganha grandes proporções pic.twitter.com/ql3mnQtqyy — Estado de Minas (@em_com) October 4, 2020

“Mesmo com cerca de 60 pessoas trabalhando incansavelmente, na manhã e tarde deste sábado, não conseguimos controlar o incêndio. Acredito que vai durar alguns dias e ainda não podemos calcular os prejuízos. Serão vários danos ambientais, muita flora e fauna perdidos, que levarão anos para se recuperar”, lamenta a diretora do parque.

Ainda segundo Lúcia, a população de Ouro Preto e Mariana também ajudou no combate ao incêndio doando água.





O IEF disponibilizou quatro aeronaves e dois helicópteros para ajudar no combate às chamas (foto: Danilo Nonato/Divulgação)

“Destaco o apoio dos brigadistas e funcionários do Parque do Itacolomi, eles muito contribuíram para que não tivesse uma tragédia maior. Eles conhecem todo o parque e são pessoas fundamentais nestas horas”, afirma Maria Lúcia Coimbra Cristo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram concentradas em dois focos de difícil acesso.



A operação foi suspensa, devendo retornar neste domingo (4) pela manhã.