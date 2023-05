Ciclista atropelado na BR-356, em BH, está em coma

Bicicleta de ciclista que foi atropelado na BR-362 (foto: Reprodução/Redes sociais) O ciclista Thiago Barbosa Bento, de 33 anos, seguia caminho neste sábado (6/5) na BR-356, depois do BH Shopping, no bairro Belvedere, região Centro-Sul de Belo Horizonte, quando foi atropelado, por volta das 6h50. Ele foi levado para o pronto-socorro do Hospital João XXIII e está em coma induzido. Acidentes como este refletem no grave risco que estes atletas correm nas estradas do estado.





Informantes no local do acidente contaram à Polícia Militar que o ciclista pedalava no acostamento da via quando foi atingido pelo motorista. O carro continuou com o corpo de Thiago preso no para-brisa do veículo, enquanto fazia zigue-zague. Logo depois, o corpo do atleta caiu, e o motorista fugiu do local.

Apelos dos ciclistas

Além do acidente, as mortes de Jéssica Francine Lopes Pereira Alexandre, de 37 anos, José Domingos Ferreira de Melo, de 60, e Eduardo Lobato, de 41, no último mês, engrossam os apelos dos adeptos do pedal. A categoria de atletas exigem que haja mais respeito no trânsito por parte dos condutores de veículos motorizados, além do pedido de adoção de medidas pelo poder público para garantir mais segurança, como a implantação de ciclovias.



No país, diariamente, são registradas em torno de sete mortes de ciclistas em acidentes de trânsito, aponta o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, expondo o risco sobre duas rodas. Os últimos dados disponíveis do Ministério da Saúde mostram uma taxa média de 0,6 morte de ciclistas por cada 100 mil habitantes no Brasil, o mesmo percentual de Minas Gerais.





O levantamento é de 2021, mas, de acordo com a pasta, os dados divulgados ainda são preliminares, o que significa que podem ser alterados, ou seja, os números de óbitos de ciclistas podem aumentar.



Os números preliminares de 2021 apontam 2.542 óbitos de ciclistas em acidentes. Ou seja: uma taxa média de 6,96 óbitos diários de ciclistas em sinistros em todo o território nacional. Segundo o levantamento, a taxa de 0,6 óbito por 100 mil habitantes de 2021 é igual à de 2020, quando foram registradas 2.698 mortes de condutores de bicicletas por acidentes no país.





Em Minas Gerais, os dados preliminares do Ministério de Saúde também apontam uma taxa de 0,6 óbito de ciclistas por 100 mil habitantes, com o registro de 260 mortes em 2021, ou seja, mais de uma morte (1,4) a cada dois dias. Em 2020, tinha sido registrada em Minas a taxa de 0,7 óbito por 100 mil habitantes, com 286 vidas de ciclistas perdidas no trânsito.