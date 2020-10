Bombeiros tentam controlar incêndio próximo ao Aeroporto de Confins

Fogo destruiu vegetação próxima à rodovia LMG 800, em Confins (foto: Álvaro Duarte/EM/D.A Press)

Militares do Corpo de Bombeiros tentam controlar um incêndio numa vegetação próxima ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na tarde deste sábado (3). O fogo destruiu a mata próxima à rodovia LMG 800, na divisão entre Lagoa Santa e Pedro Leopoldo.

As chamas tiveram início na tarde de sexta-feira (2), mas o Corpo de Bombeiros ainda tem dificuldades para solucionar o problema. A fumaça atrapalhou a visibilidade dos motoristas que passaram pela região em direção ao aeroportA recomendaçãoo.

Bombeiros tentam controlar incêndio na rodovia LMG 800, próximo ao Aeroporto de Confins pic.twitter.com/JNFosmCaRz — Estado de Minas (@em_com) October 3, 2020

Apesar do incêndio, a assessoria da BH Airport, responsável pela administração do terminal, afirmou que não houve atrasos ou cancelamentos de voos desde o início do incêndio, nem mesmo há riscos de comprometer o funcionamento da estrutura.





Não foi a primeira vez que o Corpo de Bombeiros registram fogo próximo ao terminal. Em outubro do ano passado, um grande incêndio destruiu a vegetação próxima à rodovia e trouxe complicações na rede elétrica.