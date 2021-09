Incêndio em mata do Taquaril, em BH, assusta moradores e mobiliza ajuda

Foi necessário o uso de helicóptero para debelar o fogo no Jardim Taquaril, em BH (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Moradores assustados enquanto outros se mobilizam para ajudar a apagar o incêndio que atinge uma mata no Bairro Jardim Taquaril, Região Leste de Belo Horizonte , na tarde desta terça-feira (21/9). Os arredores foram interditados pela polícia e pelos bombeiros para evitar acidentes.

Enquanto as chamas se alastram e deixam em risco casas e empresas, todos os funcionários de um escritório próximo ao local de incêndio se juntaram para tentar evitar uma tragédia.





"A gente está aqui ajudando a tentar combater o incêndio porque a gente viu toda parte lá de cima pegando fogo, são muitas chamas em muitos locais diferentes. Estamos pegando água da piscina pra ver se molha e o fogo não vem pra cá. É muito foco e se o fogo descer pra cá não para mais", contou Andreia Gonçalves, de 28 anos, assistente administrativo da Lok Palco.









Bombeiros e brigadistas trabalham no combate às chamas desde 12h (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O motoboy Edvaldo Pereira, de 53, precisava fazer uma entrega no Minas Tênis Country Clube. O entorno do clube foi tomado pelas chamas.









Ver galeria . 18 Fotos Bombeiros, brigadistas e policiais montaram força-tarefa para combate ao incêndio na Região Leste de BH (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press )

"Eu cheguei aqui já tinha bombeiro e os militares não deixaram a gente entrar", conta ele, que ficou no prejuízo. "Vai passar de 40 minutos e aí eu perco o dinheiro da entrega. Nem almocei e fiquei esperando. Mas o prejuízo seria pior se eu chegasse mais cedo e ficasse preso no meio do fogo", disse.





Moradores do Bairro Castanheiras ficaram bloqueados pela passagem da Avenida Country Clube de Belo Horizonte, que foi interrompida. É o caso do pedreiro José Romário do Prado, de 67, que se diz acostumado e, ao mesmo tempo, revoltado com os focos de incêndio na região.





"Eu me preocupo no geral. O ser humano está destruindo nosso planeta, cada incêndio desse é um vandalismo. Não gosto de fogo de jeito nenhum e sempre tem incêndio aqui. Aonde eles veem um 'matinho' colocam fogo. O que nos resta é torcer pra chuva aparecer que acaba com isso", desabafa.