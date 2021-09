Minas registra sete novos grandes incêndios até esta terça-feira (21/9)

Incêndio na Área de Proteção Ambiental Estadual (APA) de Cochá e Gibão, na Zona Rural de Bonito de Minas, e da APA Pandeiros, Zona Rural de Januária (foto: CBMMG/Divulgação)









Segundo o Corpo de Bombeiros, a força-tarefa impediu que o fogo se alastrasse e os focos foram debelados por volta das 22h. A situação foi controlada e iniciado então o rescaldo. Nesta manhã, brigadistas monitoram pontos de fumaça que ainda persistem.

Ainda segundo o CBMMG, a fumaça emanada não influenciou na rotina do hospital.

Arinos

Um incêndio florestal em área de assentamentos, propriedades agrícolas e reserva legal em Arinos, Região Noroeste de Minas, enfrenta hoje seu sétimo dia de combate.



Um posto de comando estabelecido pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF) e bombeiros atuam no local com ajuda de viaturas de combate à incêndios, drones operacionais, aeronaves Air Tractor e caminhões pipas da prefeitura do município.





Segundo a corporação, a comunicação é precária no local. Sem sinal de rádio, militares que trabalham no combate dependem de celulares que funcionam em poucos lugares.





Até esta segunda-feira, foi divulgado que a área afetada é de aproximadamente 14.914 hectares, que engloba vegetação de cerrado, mata ciliar, vereda e pasto. Os bombeiros informaram que devido à progressão difícil no terreno pelas equipes, não foi possível alcançar o foco do incêndio até o domingo.





Nesta terça, os agentes realizam um aceiro em local estratégico com a ajuda dos recursos disponibilizados pela Prefeitura de Arinos. As chamas têm risco de atingir um assentamento parcialmente controlado.

Coromandel

Entre a manhã e noite de egunda-feira (20/9), um incêndio de grandes proporções nas margens da rodovia MG-188, entre os quilômetros 300 e 346, em Coromandel, Região do Triângulo Mineiro, próxima à área de reserva florestal da cidade, colocou em risco fazendas da região e um posto de gasolina.





Com o apoio de três caminhões pipas e 12 brigadistas, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Patrocínio combateu as chamas que também colocava em risco a visibilidade dos transeuntes e veículos no trecho da estrada.





Segundo a corporação, o fogo foi controlado apenas no fim da noite de segunda, nenhum dano às edificações foi registrado. Porém, a área comprometida pelo incêndio abrangeu, em uma estimativa inicial, pelo menos 300 hectares.





Ainda não se sabe as causas do ocorrido.

Incêndios no Norte de Minas entre 20 a 21 de setembro

Salinas

Nesta segunda, bombeiros, agentes da Defesa Civil de Berilo, brigadistas e funcionários da Prefeitura de Salinas tiveram que se unir para combater um incêndio na unidade de conservação no povoado de Alto Bravo, no distrito de Berilo.





Além de uma pá carregadeira, também foi necessário utilizar um caminhão pipa para controlar o fogo, que foi contido ao final do dia. Segundo os militares, a população da cidade foi orientada a monitorar uma possível reignição.

Janaúba

Em Janaúba, os bombeiros realizaram o monitoramento e combate a pequenos focos em um incêndio na serra do Taquaril, que perdura há 10 dias. De acordo com a corporação, a situação agora encontra-se sob controle, porém está sendo feito rescaldo para evitar uma possível reignição das chamas.





A área queimada é de aproximadamente 1100 hectares.

Gameleira

Já em Gameleira, cidade localizada cerca de 130 km de Janaúba, um incêndio próximo ao curral Velho e Veredas do Jacu precisou do reforço de bombeiros de Montes Claros, de brigadistas do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e funcionários da prefeitura de Mamonas para controlar o fogo.





Além disso, máquinas e caminhões pipa também foram usados no combate das chamas. Os trabalhos se concentram em dois focos distintos e estão sendo retomados nesta manhã.

Francisco Sá

Em Botumirim, bombeiros de Francisco Sá, juntamente com brigadistas do IEF, também combateram um incêndio florestal próximo a reserva da Serra da Cachoeira.





Segundo os militares, o local é de difícil acesso, o que impediu que o fogo atingisse o Parque Estadual de Botumirim, que abrange parte dos municípios de Botumirim e Bocaiúva, no vale do rio Jequitinhonha, estando no contexto da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço.





Estima-se que 100 hectares da área foram queimados.

Januária

Para combater os incêndios da Área de Proteção Ambiental Estadual (APA) de Cochá e Gibão, na Zona Rural de Bonito de Minas, e da APA Pandeiros, Zona Rural de Januária, os bombeiros montaram uma uma força-tarefa com agentes da IEF, Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), previncêndio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Exército brasileiro, além de brigadistas e voluntários.





Juntos, eles tentam combate das chamas que atinge a vegetação nativa e em Veredas. Segundo a corporação, através do Sistema de Comando em Operações (SCO), bombeiros do 4 º COB e 7 º BBM instalaram um posto de comando em Barra da Ema para coordenação dos trabalhos.





Segundo a entidade, a operação continua em andamento na manhã desta terça-feira.

