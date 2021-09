Itajubá inicia vacinação de adolescentes sem comorbidades nesta terça-feira

Itajubá vacina adolescentes de 16 e 17 anos nesta terça-feira (foto: Myke Sena / MS)

Itajubá, no Sul de Minas, inicia a vacinação de adolescentes sem comorbidades contra a COVID-19 nesta terça-feira (21/09). A dose de reforço também será aplicada em idosos acima de 80 anos.

Os adolescentes de 16 e 17 anos e os idosos aptos a receberem a dose de reforço poderão procurar um dos quatro pontos de imunização da cidade, das 8h às 16h:

Parque da Cidade – ponto de vacinação em drive-thru;

Ginásio Poliesportivo Prefeito Tigre Maia (Tigrão);

Ginásio da Varginha;

“Granja” Wenceslau Neto.

A prefeitura de Itajubá informou que os idosos acamados ou que não podem se locomover devem entrar em contato com o postinho de saúde mais próximo solicitando a vacinação em casa.

Só serão vacinados os adolescentes de 16 e 17 anos que se cadastraram no site da prefeitura e receberam a autorização com “QR CODE” no e-mail e/ou whatsapp cadastrado. É necessário apresentar essa autorização no dia da vacinação, seja de forma digital ou impressa, com um documento com foto.

Já os idosos não precisam se cadastrar. Basta comparecer ao local de vacinação mais próximo com documento com foto e cartão de vacinação, com o registro da 1ª e 2ª doses aplicadas.

Vacinação em Itajubá

Desde o inicia da vacinação contra a COVID-19 em Itajubá, o município já contabilizou 71.725 pessoas vacinadas. Os dados foram atualizados nesta segunda-feira (20/09).