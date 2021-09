Veja onde (e quando) os idosos receberão a dose de reforço em Pouso Alegre

Durante a semana, a vacinação acontece, das 13h às 19h, nos seguintes postos de saúde: Cidade Jardim, São João, São Cristóvão, Puericultura e Pão de Açúcar. Já no fim de semana, a dose de reforço será aplicada nos mesmos locais, mas em horário diferente: das 8h às 16h.

Vale destacar que para receber a dose de reforço é necessário ter tomado a segunda dose há pelo menos seis meses. Também é preciso apresentar o cartão de vacinação e um documento com foto.

Vacinação em Pouso Alegre

No último sábado (18), Pouso Alegre praticamente concluiu a vacinação da população adulta com a primeira dose da vacina contra a COVID. De acordo com a administração municipal, 99% dos adultos já receberam ao menos uma dose do imunizante. Já a segunda dose foi aplicada em 49,3% dos moradores.

Ao término do pit stop realizado no último sábado para a repescagem das pessoas acima de 18 anos, os profissionais da saúde foram homenageados. Além disso, balões brancos foram soltos para homenagear as 466 vítimas da COVID-19 no município.

Balões brancos foram soltos em homenagem às vítimas das COVID-19 (foto: Ascom prefeitura de Pouso Alegre)

“Quero agradecer esses profissionais que trabalharam muito para levar a vacina no braço de cada pouso-alegrense, e por que não dizer de uma pequena parcela da região, porque assumimos o compromisso de vacinar as indústrias, o Exército e outros grupos", afirmou o prefeito da cidade, Rafael Simões.





"O esforço desses últimos meses refletiu em muitas vidas que foram salvas. Então, é justo reconhecer e agradecer à equipe da saúde que lutou bravamente a maior batalha de suas vidas”, complementou.

(Gabriella Starneck / Especial para o EM)