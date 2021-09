COVID-19: Betim mantém vacinação de adolescentes e chama 16 anos

Adolescentes de 16 anos serão vacinados nesta terça-feira (21/9) em Betim (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação)

Apesar do Ministério da Saúde manter a suspensão da vacinação em adolescentes sem doenças , a imunização contra a COVID-19 desse público segue avançando em Betim. Nesta terça-feira (21/9), é a vez dos adolescentes de 16 anos sem comorbidades. A prefeitura da cidade da Grande BH espera contemplar cerca de 5 mil pessoas dessa faixa etária.



Todos devem apresentar um documento de identidade com foto, o Cartão SUS, o cartão de vacina e um comprovante de endereço. No site da Prefeitura de Betim é possível conferir o endereço das UBSs



Vale lembrar que a cidade foi a primeira do país a iniciar a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos, em junho deste ano. A justificativa da prefeitura foi de fazer o retorno das aulas presenciais de forma segura para a comunidade escolar. Porém, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) suspendeu a aplicação nesse público naquele momento.



LEIA MAIS: Justiça suspende vacinação de estudantes em Betim

Primeira dose atrasada



Além da população de 17 anos, os adolescentes (de 12 a 17 anos) com comorbidades e/ou deficiência permanente, as jovens grávidas, puérperas ou as lactantes que ainda não tomaram a primeira dose quando convocados, também podem comparecer à UBS de referência para serem imunizados.



Já para os adultos com 18 anos ou mais que não se vacinaram quando convocados, a vacina estará disponível no anexo do Cerest.



Segunda dose segue sendo aplicada





A Prefeitura de Betim continua aplicando a segunda dose da vacina contra a COVID-19, conforme o cronograma da campanha de vacinação, para diversos grupos.



Os caminhoneiros completarão a segunda etapa da imunização até 24 de setembro, no Betim Shopping. Os profissionais que estiverem com viagem marcada para a data aprazada no cartão de vacina poderão adiantar o recebimento da dose para garantir o ciclo de imunização.

Os trabalhadores da saúde, as gestantes, as puérperas e as lactantes continuam recebendo a segunda dose no anexo do Cerest, conforme data aprazada no cartão de vacinas.



A população em geral e as pessoas com comorbidades também recebem a segunda dose de acordo com a data aprazada no cartão de vacina, nas 37 UBSs da cidade.



Vale lembrar que, no ato da imunização, deve ser apresentado um documento com foto e o cartão de vacina com o registro da 1ª dose.

Idosos recebem a terceira dose de reforço



Os idosos residentes em Instituições de Longa Permanência (ILPIs) começarão a receber a dose de reforço nas próprias instituições, a partir da quarta-feira (22/9). As equipes da secretaria de Saúde agendarão com as ILPIs os dias para a vacinação. Cerca de 200 idosos institucionalizados devem receber a terceira dose.



As UBS continuam aplicando a terceira dose para idosos com 80 anos ou mais, que receberam a CoronaVac há mais de seis meses. As pessoas imunossuprimidas também podem tomar a dose de reforço no anexo do Cerest.



Para receber a terceira dose da vacina é necessário apresentar um documento com foto e o cartão de vacina com o registro das duas primeiras doses.

Cronograma da vacinação em Betim:



Dose 1

Adolescentes de 16 anos

Data: Terça-feira (21/9)

Local: 37 UBSs

Horário: das 8h às 17h

Repescagem para adolescentes com 17 anos e adolescentes (de 12 a 17 anos) com comorbidades, deficiência permanente, as jovens grávidas, puérperas ou lactantes, que ainda não tomaram a primeira dose quando convocados

Local: 37 UBSs

Horário: das 8h às 17h

Repescagem adultos com 18 anos ou mais que não se vacinaram quando convocados

Local: anexo do Cerest, rua Tocantins, 301, Brasileia

Horário: das 8h às 17h

Dose 2

Caminhoneiros

Até 24 de setembro, conforme data aprazada no cartão de vacina

Local: Betim Shopping - avenida Edmeia Mattos Lazzarotti, 1.655, Ingá

Horário: das 8h às 17h

Gestantes, puérperas, lactantes e os trabalhadores da saúde

Na data aprazada no cartão de vacina

Anexo do Cerest - rua Tocantins, 301, Brasileia

Horário: das 8h às 17h

População em geral e as pessoas com comorbidades

Na data aprazada no cartão de vacina

Local: 37 UBSs

Horário: das 8h às 17h

Dose 3 de reforço

Idosos com 80 anos ou mais, que receberam a Coronavac

Data: a partir de terça-feira (14/9)

Local: nas 37 UBS

Horário: das 8h às 17h

Pessoas imunossuprimidas

Data: a partir de terça-feira (14/9)

Local: anexo do Cerest - rua Tocantins, 301, Brasileia

Horário: das 8h às 17h

Idosos de ILPIs

Data: a partir de quarta-feira (22/9)

Local: nas ILPIs, conforme agendamento com a instituição