Saúde de São Paulo descarta morte de adolescente por reação à vacina

Adolescente havia tomado a primeira dose da vacina da Pfizer oito dias antes de morrer

A Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo descartou, nesta sexta-feira (17/9), a causa da morte de uma adolescente de 16 anos por reação à vacina contra a COVID-19 fabricada pela Pfizer. Segundo a pasta, o motivo foi uma doença chamada de "Púrpura Trombótica Trombocitopênica". A informação foi divulgada, inicialmente, pela "CNN Brasil".

Segundo a secretaria, a doença é autoimune, rara e grave, geralmente, sem uma causa conhecida capaz de desencadeá-la. Ainda segundo a pasta, não há nenhum relato técnico até o momento que aponte este quadro como evento adverso pós-vacinação após primeira dose de uma vacina contra COVID-19 de RNA mensageiro, como é o caso da Pfizer.





A análise envolveu a participação de 70 profissionais em hematologia, cardiologia, infectologia e outros atuantes nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais de São Paulo.





"As vacinas em uso no país são seguras, mas eventos adversos pós-vacinação podem acontecer. Na maioria das vezes, são coincidentes, sem relação causal com a vacinação. Quando acontecem, precisam ser cuidadosamente avaliados", disse o infectologista Eder Gatti, que coordenou a investigação.