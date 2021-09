Capitais ignoram Ministério da Saúde e mantêm a vacinação de adolescentes

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press - 15/9/21)

Ignorando a orientação do Ministério da Saúde de não vacinar adolescentes sem comorbidades contra a COVID-19, 21 capitais e o Distrito Federal decidiram dar continuidade à imunização do grupo. O uso da vacina da Pfizer para pessoas com 12 anos de idade ou mais foi autorizado em junho deste ano pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).