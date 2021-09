AstraZeneca e Pfizer: Minas distribui mais 714 mil vacinas contra COVID-19

Vacinas da AstraZeneca estão incluídas em nova remessa de Minas Gerais (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 16/09/2021)

Minas Gerais iniciou, nesta sexta-feira (17/9), a distribuição de mais 714.240 vacinas contra a COVID-19: 453.990 da Cominarty (Pfizer/BioNTech) e 260.250 da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz). Essas são as remessas de número 50 e 51 do estado.De acordo com o governo estadual, as injeções da Pfizer vão para a dose de reforço dos idosos (com mais de 80 anos ou aqueles que integram asilos públicos) e para a primeira de adolescentes com comorbidades entre 12 e 17.Já as vacinas da AstraZeneca vão servir para completar o esquema de duas doses de trabalhadores da indústria, do transporte coletivo e da saúde e adultos entre 55 e 59 anos.Para Belo Horizonte, serão 86.934 injeções da Pfizer e 39.570 da AstraZeneca.O trâmite é o mesmo de sempre: as vacinas saem da Central Estadual de Rede de Frio, na Região Oeste de BH, e seguem para as Regionais de Saúde, situadas em cidades-polo.

Lá, as prefeituras devem retirar o contingente de doses determinado pelo estado.



Até esta sexta-feira, Minas repassou aos municípios 24.428.207 doses de imunizantes. O percentual de cobertura vacinal com a primeira dose está em torno dos 87% da população acima de 18 anos. Com a segunda, o índice é de aproximadamente 43%.

