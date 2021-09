Neves vacina público acima de 70 anos com 3° dose contra COVID sábado (18)

A vacinação dos idosos será das 09h às 16h, em diversos postos volantes pela cidade; já das pessoas acima dos 18 anos será na Estação do Move do bairro Cerejeiras.

Neste sábado (18/9), Ribeirão das Neves, região Metropolitana de Belo Horizonte, vai vacinar os idosos acima dos 70 anos, que receberam a 2ª dose da vacina até o dia 18 de março, com a 3ª dose contra a COVID-19. Também terá a aplicação da 2ª dose para pessoas acima dos 18 anos.

O horário da vacinação será das 9h às 16h, em diversos postos volantes pela cidade.

Região Central:

• Ginásio Henfil - Rua Artur José Alves, 100 - Savassi.

Região do Veneza:

• Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias - Rua Alice Maria, 19, Veneza.

Região de Justinópolis:

• Estacionamento do Hipermercado Atacadista Economart - Av. Denise Cristina, 2.900, Justinópolis;

• Clube Minas Gerais de Ribeirão das Neves - Av. Sete de Setembro, 320, Bairro Maracanã;

• Epa Fortaleza - Rua Monte Castelo, 265;

• Igreja Batista de Pedra Branca - Rua Maria Angélica de Jesus, 55, Pedra Branca.

Já a segunda dose para o público acima dos 18 anos, também será das 9h às 16h e em um único local:

• Estação do Move - Av. JK, 594, bairro Cerejeiras.

A prefeitura ainda destaca que, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, está suspensa a imunização contra a COVID-19 para adolescentes de 12 a 17 anos, que sejam gestantes, puérperas e lactantes, com bebês nascidos até 6 meses.

Números da vacinação

Até esta sexta-feira (17/9), receberam a primeira dose da vacina 153.430 pessoas. Desse total, 45.467 cidadãos receberam a segunda dose e 6.429 pessoas receberam a dose única do imunizante.

Pandemia no município

Conforme o boletim mais recente da prefeitura, divulgado nesta quinta-feira (16/9), Ribeirão das Neves contabilizou um total de 20.110 contaminados pela COVID desde o início da pandemia. A cidade tem 807 óbitos confirmados.

Se comparado ao boletim da última sexta-feira (10/9), quando o número de contaminados era de 20.053 e de 800 óbitos, houve um aumento de 57 novos casos e sete mortes.