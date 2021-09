Mais de 890 mil doses de vacinas chegam a Minas nesta segunda (20/9)

Até o momento, Minas Gerais já recebeu 27.196.504 doses de vacinas do Ministério da Saúde (foto: Geoff Caddick/AFP)









Por último, chegam 576.810 de imunizantes da Pfizer que virão por via terrestre, com previsão de chegada a partir das 17h30, na Rede de Frio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), no Bairro Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte. De lá, eles são distribuídos às 28 Unidades Regionais de Saúde (URSs), que encaminham as injeções aos municípios.





A logística de distribuição dos imunizantes para cada cidade ainda não foi divulgada pela SES-MG.





Dados do vacinômetro do estado informam que, de janeiro até agora, Minas teve um total de 14.299.332 de aplicações de primeira dose e 6.727.898 aplicações de segunda dose dos imunizantes. Outras 482.499 receberam a dose única da Janssen.

Veja o quantitativo de cada remessa recebido em MG:

Minas Gerais recebe nesta segunda-feira (20/9) mais um lote de vacinas contra a COVID-19 disponibilizado pelo Ministério da Saúde. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a nova remessa conta com 890.110 doses de imunizantes.