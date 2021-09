Acidente entre dois carros mata parente de militar em Minas

Acidente na BR-352 deixou um morto e quatro feridos, segundo a polícia (foto: Divulgação/PMRv)

Um acidente causado por falta de atenção e imprudência resultou na morte de um jovem de apenas 25 anos na noite desse domingo (19/9) em Carmo do Paranaíba, na Região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. A vítima é parente de um soldado da Polícia Militar da região.De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o fato aconteceu no Km 224 da BR-352. Quando os agentes chegaram ao local, viram um Mitsubishi Lancer fora da pista e uma Chevrolet Captiva em chamas.Um caminhão-pipa da Prefeitura de Carmo doo Paranaíba se deslocou até o local para apagar o fogo. Apesar dos sustos, os quatro ocupantes da Captiva deixaram o veículo vivos. Apenas o motorista teve ferimentos leves, segundo a PMRv.Ainda de acordo com a corporação, no Lancer estavam, além do jovem que morreu, mais três pessoas. Duas delas tiveram ferimentos leves, enquanto outra ficou gravemente ferida.Os dois motoristas convergiram nas versões apresentadas para o acidente, segundo a PMRv. O condutor da Captiva confessou que não conhecia a BR-352 e estava em uma via de acesso à rodovia.Ele disse que a falta de luminosidade e de sinalização fizeram com que ele entrasse na rodovia de maneira repentina, sem perceber a proximidade do Lancer, que não conseguiu desviar a tempo de evitar a batida.A perícia da Polícia Civil esteve no local para iniciar as investigações do fato, segundo a PMRv. Os militares liberaram os carros para os motoristas após os registros.--> --> --> -->