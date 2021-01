Carro capota na BR-352, em Pará de Minas, e uma pessoa morre

Carro capota na BR-352, próxima à Pará de Minas (foto: CBMMG)

Um carro capotou no trevo de Onça do Pitangui, próximo a Pitangui, na rodovia BR-352, na altura do km 460, na manhã desta segunda-feira (25/1). Uma pessoa morreu e outra ficou ferida. As causas do acidente ainda serão investigadas.Umado Corpo de Bombeiros dese deslocou para atender o chamado e constatou que havia duas pessoas no veículo.