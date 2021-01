Jovens são baleados em pagode no Morro do Papagaio; dois morreram

O jovem de 21 anos sobreviveu e foi levado para o Hospital João XXIII (foto: Gladyston Rodrigues/EM/ D.A Press) jovens foram baleados na madrugada desta segunda-feira (25/01) no Morro do Papagaio, em Belo Horizonte. Dois morrerem no local e um sobreviveu aos quatro tiros que levou, sendo encaminhado para o pronto-socorro do Hospital João XXIII. Trêsforam baleados na madrugada desta segunda-feira (25/01) no Morro do Papagaio, em Belo Horizonte. Dois morrerem no local e um sobreviveu aos quatroque levou, sendo encaminhado para o pronto-socorro do Hospital João XXIII.

Chegando no Beco Alvorada, os militares encontram dois jovens de iniciais T.H.S.S com 23 anos e M.S.Q de 19 anos. Já no Beco São Tomas, se encontrava o terceiro jovem, de iniciais L.M.R, 21 anos. Os três já teriam passagens policiais por envolvimento com o tráfico de drogas.

O jovem socorrido com vida foi encaminhado para o HPS e operado durante a madrugada. O estado de saúde dele ainda não havia sido divulgado pela instituição.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira