Fogo atinge casa e ameaça outras residências na Região Leste de BH

Bombeiros tentam controlar o incêndio no Bairro Cidade Jardim Taquaril, Região Leste de BH (foto: CBMMG/Divulgação)

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma casa no Bairro Jardim Taquaril, Região Leste de Belo Horizonte, nesta terça-feira (21/9). Segundo o Corpo de Bombeiros, não há vítimas, já que os moradores conseguiram sair rapidamente do imóvel.





A corporação informou ainda que chamas altas estão se alastrando rapidamente por uma mata próxima a um clube e a uma empresa de banheiros químicos. Cerca de outras três ou quatro casas estão ameaçadas pelo fogo.





Os bombeiros estão no local com três viaturas para tentar conter as chamas e outras duas estão a caminho.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.