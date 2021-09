No último dia do inverno, temperaturas podem chegar aos 40°C em Minas

BH amanheceu com céu azul e temperaturas acima dos 30°C (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Nesta terça-feira (21/9), último dia de inverno, as temperaturas sobem muito em Minas e podem chega aos 40°C no Triângulo Mineiro. O céu fica claro a parcialmente nublado na maioria das Regiões, e há possibilidade de chuvas em áreas isoladas.









De acordo com o meteorologista Claudemir Azevedo, este último dia do inverno promete ser de altas temperaturas: "A primavera que começa quarta-feira (22/9), está prevista para trazer um refresco neste calorão, e os termômetros em BH devem cair para 29°C já na quarta (22/9), e 27°C no final de semana, com chance de pancadas de chuvas”, explicou.



Além disso, no Triângulo Mineiro, o Inmet aponta que as temperaturas devem ficar em torno de 40°C no período da tarde, e também podem alcançar o recorde de maior temperatura do ano no estado, que ocorreu nesta mesma região, na última segunda (20/9), no município de Campina Verde, com 40,2°C.



“Com os termômetros em grande elevação, a umidade do ar permanece em níveis críticos. Em BH, não passa dos 20%, e no Triângulo pode chegar a 12%”, alerta Claudemir Azevedo.



A temperatura mínima de Minas na madrugada desta terça (21/9) foi em Monte Verde, no Sul do estado, com 11,9°C, e há previsão de pancadas de chuvas nesta área e na Zona da Mata, até o fim do dia.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra