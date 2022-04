VÍDEO: carreta de cerveja tomba na Fernão Dias e carga é saqueada

Pessoas saqueiam cerveja de carreta que tombou na Rodovia Fernão Dias, perto de Cambuí, no Sul de Minas (foto: Reprodução de vídeo)

Vídeos que correram as redes sociais na tarde desta terça-feira (26/04) mostram populares saqueando uma carga de cervejas das marcas Heineken e Amstel após um acidente envolvendo uma carreta, na Rodovia Fernão Dias, no Sul de Minas (veja abaixo). O veículo teria se chocado na mureta da via e tombado em seguida, no km 907, trecho da cidade de Cambuí.

Nas imagens é possível ver que motoristas estavam parando os veículos no local para poder saquear a carga. De acordo com a Arteris Fernão Dias, não houve feridos. Mas um enorme congestionamento foi gerado após a interdição da faixa esquerda no sentido Belo Horizonte, chegando a 17 km, segundo a concessionária, por volta das 18h.









A reportagem entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal para comentar o saque da carga, mas não obteve resposta.

Outro tombamento na Fernão Dias





Segundo a Arteris, o condutor do veículo ficou ferido e foi encaminhado ao Pronto Socorro de Extrema pela própria equipe.



Carreta incendiou após tombamento na Fernão Dias, próximo a Camanducaia, no Sul de Minas (foto: Arteris Fernão Dias) Uma outra carreta, carregada com fardos de algodão, também tombou na Rodovia Fernão Dias no início da tarde desta terça-feira (26/04) e causou interdição no km 921,2, trecho de Camanducaia, também no Sul de Minas.Segundo a Arteris, o condutor do veículo ficou ferido e foi encaminhado ao Pronto Socorro de Extrema pela própria equipe.

Ainda de acordo com a concessionária que administra a rodovia, houve grande congestionamento no km 921,2 da rodovia. A Arteris ainda afirmou que, por medidas de segurança, há controle de tráfego com pista interditada no km 916, onde houve mais de 10 km de fila.

Equipes da concessionária e do Cobom trabalharam no local durante toda a tarde para desobstruir a via, uma vez que houve incêndio após o tombamento e horas depois, quando o fogo recomeçou.

Iago Almeida - Especial para o EM