Minas registra 1.175 novos casos de COVID nas últimas 24 horas

Número de mortes já registradas em abril representam 7% do total de 2022 (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Os dados desta terça-feira (26/4) do boletim epidemiológico registram que 1.175 pessoas testaram positivo para o coronavírus e outras 4 morreram entre ontem (25/4) e hoje. O total de casos confirmados em Minas chega a 3.353.911 e 61.231 mortes. As informações são da Secretaria de Estado de Saúde





A cobertura de vacinação em Minas Gerais está em 83% da população acima de 5 anos com as duas doses, e 56,8% da população acima de 18 anos com a dose de reforço. Sobre a quarta dose, também chamada de segundo reforço, 1,64% do público-alvo já se vacinou.