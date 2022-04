COVID-19: 26 pessoas morrem em Minas nas últimas 24 horas

BH vive o primeiro dia de flexibilização do uso de máscaras em locais fechados, uso ainda é obrigatório em transporte coletivo (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Mais 998 casos de COVID-19 foram confirmados em Minas, e 26 pessoas morreram no esatdo nesta quinta-feira (28/4), em decorrência de complicações da doença. Desde o início da pandemia, já foram contabilizados 3.355.667 casos positivos e 61.269 mortes, segundo dados do boletim epidemiológico emitido pela Secretaria de Estado de Saúde





Segundo dados do vacinômetro de Minas, mais de 44,2 milhões de doses de vacina já foram aplicadas no estado. Atualmente, 83,2% das pessoas com mais de 5 anos de idade estão com duas doses da vacina, 57,6% com a primeira dose de reforço e 2,2% com o segundo reforço.





A campanha de vacinação segue em BH, com campanha de segunda a sexta-feira, para todos os públicos e faixas etárias já convocados, nos centros de saúde listados no site da Prefeitura