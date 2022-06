Procura por testes de COVID-19 em BH dobra em 30 dias

Novo Centro de Testagem, na UNA Aimorés, foi inaugurado na última semana (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Em Belo Horizonte, a procura por testes de COVID-19 dobrou entre abril e maio deste ano. Segundo a PBH, 48.491 exames foram realizados nos centros de testagem municipais ao longo do último mês, enquanto 20.204 foram feitos em abril.





A taxa de positividade dentro deste período também teve uma alta significativa. Em maio, do total de testes realizados, 6.255 deram positivo para COVID-19, o que representa 12,9%. Em abril, 3,9% dos exames confirmaram a doença, o equivalente a 787 casos.





Testes para COVID-19

Os testes podem ser feitos por pessoas assintomáticas ou com sintomas respiratórios leves. Os exames devem ser agendados no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte e no aplicativo PBH.





Para fazer o agendamento, é necessário realizar o cadastro no sistema com os dados, que possibilitará o acesso. Na sequência, é necessário digitar o CPF, a data de nascimento e clicar em 'entrar'.



Depois desse processo será possível a marcação, além da escolha de uma data, horário e local para realização do exame. As opções serão de acordo com a disponibilidade.





Ao finalizar a marcação o usuário receberá a confirmação por e-mail com o nome da unidade escolhida para a realização do teste.





O resultado é repassado ao usuário cerca de 20 minutos após a coleta, pessoalmente, com as devidas orientações.

Endereços para a realização de exames: