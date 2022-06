PBH segue cronograma de repescagem para vacinação contra a COVID-19 (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Belo Horizonte segue com a repescagem para grupos prioritários e faixas etárias já convocadas , incluindo o público infantil, para vacinação contra a COVID-19 nesta terça-feira (7/6). A prefeitura da capital mineira convoca, ainda, idosos de 60 anos ou mais para receberem a 4ª dose do imunizante - que tenham um intervalo mínimo de quatro meses desde o reforço.





Os locais de vacinação são dinâmicos e podem ser consultados previamente no site da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) . Para a imunização, é necessário que o público tenha em mãos um documento de identidade e a carteira de vacinação.





Dose de reforço





Para as aplicações da dose de reforço, deve-se respeitar o intervalo de quatro meses após a segunda dose, com exceção dos maiores de 18 anos que receberam a Janssen. Neste caso, o intervalo é de dois meses entre a primeira dose e o reforço.





Pessoas acamadas devem aguardar o contato das equipes da Secretaria Municipal de Saúde para o agendamento do horário.





Vacinação infantil





Para crianças de 11 a 5 anos, com e sem comorbidades, vacinadas com a Pfizer Pediátrica, o intervalo entre as aplicações é de oito semanas. Para as vacinadas com a CoronaVac, o intervalo é de 28 dias.





Para vacinar é necessário que a criança esteja acompanhada dos pais ou responsáveis, além de não ter tido COVID-19 com início dos sintomas nos últimos 30 dias.





Pessoas com alto grau de imunossupressão





Para que os adolescentes de 17 a 12 anos, com alto grau de imunossupressão, possam receber a quarta dose é necessário ter tomado a dose adicional há pelo menos dois meses. Segundo as orientações do Ministério da Saúde, estão elegíveis para a vacinação o público com as condições:





Imunodeficiência primária grave;

Quimioterapia para câncer;

Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras;

Pessoas vivendo com HIV/Aids;

Uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias;

Uso de drogas modificadoras da resposta imune

Doenças auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias;

Pacientes em hemodiálise;

Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais