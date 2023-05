BH: Boi da Manta volta a repercutir nas redes sociais

Milhares de pessoas vão às ruas de BH para acompanhar o Boi da Manta (foto: Reprodução/Redes sociais)

O Boi da Manta ataca novamente. Imagens que mostram uma pessoa fantasiada de boi arrastando multidões nas ruas de Belo Horizonte voltaram a circular neste ano com as celebrações do Bairro Concórdia, na Região Nordeste da capital mineira. A tradição, um tanto quanto curiosa, tem divertido e ativado memórias antigas de internautas.









Os vídeos ficaram famosos em maio de 2022, quando visitantes e até moradores da cidade que não conheciam a tradição se surpreenderam. Na época, internautas questionaram o que seria aquilo.





Neste ano, as imagens voltaram a viralizar na internet. O perfil do Instagram “BH é meu país”, conhecido por divulgar informações e conteúdo de humor relacionado ao município, publicou, na última terça-feira (9/5), vídeos da atração do evento, que é realizado todo ano, em maio, e já alcançou mais de 256 mil visualizações.





A nostalgia foi despertada na internet porque, apesar de muitos belo-horizontinos não conhecerem o festejo, a Festa do Rosário é realizada no Concórdia há mais de 70 anos. “O Concórdia guarda boa parte da história preta da cidade. Bonito de ver toda essa tradição”, disse um usuário do Instagram. “Não perco em nenhum ano, exceto na pandemia! Tradição de pais para os filhos e para os netos”, relatou outro.





Outros demonstraram apreço e saudade do Boi da Manta. “Quando eu tinha 10 anos, há exatamente 33 anos atrás, eu me lembro claramente do Boi da Manta", contou uma internauta. “Fui lá na infância, agora”, comentou outro.





Boi da Manta

O Boi da Manta é um evento que existe em Belo Horizonte e em alguns municípios vizinhos, sendo bem conhecido regionalmente. Pessoas vestidas de bois, cobertas geralmente por um manto e mascaradas saem às ruas com muita música regional e realizam a tradicional festa, que atrai milhares de pessoas. A alegoria também é conhecida pela figura folclórica “Boi Bumbá”.





O cortejo é organizado pela Guarda de Moçambique 13 de Maio de Nossa Senhora do Rosário, um dos mais antigos congados de Belo Horizonte, e possui um significado simbólico histórica e culturalmente. Para a comunidade negra, as festas são para as almas das pessoas que foram mortas em cativeiros durante a escravidão.





O evento é uma tradição no Concórdia e acontece sempre em maio, às vésperas da celebração de Nossa Senhora do Rosário, no dia 13, que também comemora a abolição do fim da escravidão. Atualmente, o Boi do Manto conta com uma celebração pré-carnavalesca, na qual várias pessoas usam as vestes para comemorar.