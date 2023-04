Faixas instaladas no Santa Tereza com 'confissão de mães' intrigam internet

Uma das faixas instaladas no bairro Santa Tereza (foto: Marcos Vieira/ EM/ D.A Press) Imagens de faixas colocadas no bairro Santa Tereza, na região Leste de BH, intrigaram a internet na tarde desta quarta-feira (19/4). Com frases para as mães, as escrituras têm em comum uma assinatura: "beijos, Tatá". Em uma publicação que já passa das 18 mil curtidas, os seguidores de uma página levantaram hipóteses do que se tratavam os recados.





Entre os comentários, os seguidores da página especulam que as faixas são uma ação de marketing do Guaraná Antarctica para o Dia das Mães. "Será que é campanha do @guaranaantarctica? @tatawerneck tá estrelando a campanha de dia das mães", comentou uma pessoa.





Por meio da ferramenta stories, a atriz Tatá Werneck postou uma sequência de vídeos pedindo que as mães confessem situações que já aconteceram na maternidade. O conteúdo da publicação se relaciona com as frases das faixas, que também apresentam certas confissões.

A reportagem entrou em contato com a diretoria do Guaraná Antarctica para confirmar a campanha e aguarda retorno.