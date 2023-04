Tiradentes terá Maria Fumaça noturna para celebrar o feriado

Passagens variam de R$ 70 a R$ 140 (foto: Divulgação/ VLI) No dia de Tiradentes, nesta sexta-feira (21/4), Minas Gerais terá dois passeios noturnos de Maria Fumaça. Com o tema "Inconfidência Mineira", uma viagem partirá às 18h de São João del-Rei em direção a Tiradentes, no Campo das Vertentes, a outra, de Tiradentes a São João del-Rei às 19h.





De acordo com a supervisora do Trem Turístico da VLI, Cibelle Oliveira, a data atrai muitos turistas, e a extensão de horário atenderá mais clientes.



"Este é um feriado bem significativo para a região, e, como a Maria Fumaça sempre atrai turistas de todo o país e do mundo, ela circulará com um quadro de horários ampliado durante todo o feriado de Tiradentes. Serão 16 viagens (contando diurnas e noturnas) para que os passageiros possam apreciar o passeio feito ao longo de 12 km de travessia por uma belíssima diversidade ecológica e paisagens que ainda preservam a arquitetura do século XIX", disse.

Passagens

A venda de passagens será feita por meio das bilheterias das estações de São João del-Rei e Tiradentes e pelo Guichê Virtual (clique AQUI ).





A tarifa inteira para ida é de R$ 70, e a inteira ida e volta custa R$ 140. A entrada é gratuita para crianças de 0 a 5 anos (no colo), mediante apresentação de certidão de nascimento ou carteira de identidade.





Têm direito à meia-entrada (50%) crianças de 6 a 12 anos, com a apresentação de certidão de nascimento ou carteira de identidade, estudantes com carteirinha válida no período e identidade com foto, pessoas com deficiência portando carteirinha ou laudo médico e pessoas a partir de 60 anos, apresentando documento de identidade com foto.





Para mais informações, a companhia atende, também, pelo telefone (32) 3371-8485.