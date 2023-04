Com aumento, BH se une às capitais com tarifa de ônibus mais caras do país

De R$ 4,50 para R$ 6: passagem em BH terá aumento de 33,3% (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) A partir do próximo domingo (23/4), a passagem de ônibus em Belo Horizonte vai se equiparar às das capitais onde o transporte coletivo é mais caro no país. O reajuste de 33,3% na tarifa da cidade foi anunciado nesta quarta-feira (19/4), e o valor cobrado sai de R$ 4,50 para R$ 6.









São Luís-MA, Fortaleza-CE, Palmas-TO, Manaus-AM, Macapá-AP, Rio Branco-AC e Maceió-AL, todas com passagem mais barata que R$ 4, são as capitais com transporte público mais barato do país.





Veja gráfico com lista completa: