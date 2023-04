Alta na passagem de ônibus em BH é alvo de protestos nas redes sociais

Belo-horizontinos se indignaram com passagem a R$ 6 (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

nesse momento ignorando o aumento da passagem de ônibus pra não romper meu frágil fio de sanidade mental — anurb c (@queronemve) April 19, 2023 a passagem de ônibus subiu de 4,50 pra 6 reais KKKKKKKKKKKKKKKKKKK GENTE SUBIU 1,50 DE UMA VEZ SÓ %u2014 de saco cheio da FIA (@aigentehelp) April 19, 2023 Passagem $6? Que desgraça é essa? %u2014 guto (@eiguto_) April 19, 2023 O anúncio do aumento das passagens de ônibus de R$ 4,50 para R$ 6 em Belo Horizonte, feito na tarde desta quarta-feira (19/4), virou alvo de críticas e protestos nas redes sociais. O reajuste da tarifa do transporte público de BH será de 33% a partir de domingo (23/4).

A preocupação é com o aumento de gastos mensais, já que a mudança vai obrigar os passageiros a gastarem, em média, R$ 72 por mês a mais com o transporte público . Será como se o mês tivesse uma semana mais de gastos com transporte para os trabalhadores.





Internautas já discutem soluções para se locomoverem, como financiar uma moto ou andar mais de 4 quilômetros até o trabalho. E teve quem questionou o uso dos aplicativos de transporte: "Uber vai finalmente compensar mais que ônibus?".

me recusoooo a pagar 6 reais de passagem estarei pulando a roleta e só deus pode me julgar %u2014 c (@bwneca) April 19, 2023

Os habitantes da capital mineira, que agora terá uma das passagens mais caras do Brasil, reclamam que, apesar do preço da passagem subir, as condições dos transporte só pioram.