17 pessoas ficam feridas em acidente entre carretas e van

Após colisão entre carretas, uma van bateu contra um dos veículos de grande porte que estava tombado na pista (foto: Corpo de Bombeiros de Iturama/Diivulgação)

Na manhã desta quarta-feira (19/4), dezessete pessoas ficaram feridas em duas colisões envolvendo duas carretas e uma van na MG-497, próxima ao município de Iturama, no Triângulo Mineiro. A carga de uma das carretas, carregada com carvão, ficou espalhada pela pista, enquanto a outra parou à margem da rodovia com produtos diversos.

De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros de Iturama, tenente Marco Aurélio Bernardes, ainda não se sabe o motivo da colisão entre as duas carretas. Mas após o acidente, o veículo carregado com carvão tombou na rodovia e foi atingido pela van.

"Posteriormente, ocorreu um novo acidente, que envolveu uma van com diversas pessoas, sendo que 17 ficaram feridas e 14 delas foram encaminhadas para unidades de saúde", disse o comandante.

Apesar do susto, todas as vítimas estavam estáveis e não houve ferimentos graves. As vítimas foram levadas para hospitais de Iturama por ambulâncias da Usina Coruripe e do setor de saúde do município, além de viaturas do Corpo de Bombeiros.

As equipes da PM Rodoviária e do Corpo de Bombeiros realizaram a limpeza e remoção dos veículos para liberar a pista.