BR-381: Acidente com carreta causa engarrafamento de 7 km

Às 8h45, a faixa da direita foi liberada para o trânsito e há 7 km de engarrafamento (foto: Arteris/Divulgação)

Uma carreta tombou na BR-381, em Itatiaiuçu, na Região Central de Minas, na manhã desta quarta-feira (19/4), e complicou o trânsito para quem segue no sentido Belo Horizonte.

Segundo a Arteris, concessionária que administra o trecho, o acidente foi na altura do km 531 da rodovia.

O motorista ficou levemente ferido e foi encaminhado para o Hospital Regional de Betim.

Ainda não se sabe a dinâmica do acidente.

Até às 5h, a pista no sentido BH ficou fechada para o atendimento. Às 8h45, a faixa da direita foi liberada para o trânsito e há 7 km de engarrafamento.

Em outros pontos da BR-381

(foto: Arteris/Divulgação)

Em Betim, na altura do km 487, um derramamento de carga interditou a faixa da esquerda na pista sentido São Paulo.

O tráfego flui com lentidão pelas demais faixas. Equipes da concessionária atuam no local.

Na região de Bom Jesus do Amparo, uma carreta ficou em "L" na pista e interditou algumas das faixas no sentido Vitória. O trânsito flui com muita lentidão no local.