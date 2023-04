Presa por manter crianças em cativeiro disse que estava indo ao médico

Ela estava com as duas netas biológicas no momento da prisão

Segundo o delegado responsável pelo caso, Diego Lopes, as crianças encontradas com ela hoje são suas netas biológicas, filhas da mulher presa no último dia 22 . "Elas estão abrigadas no Conselho Tutelar, são filhas biológicas da suspeita presa anteriormente. As circunstâncias para ela estar com as crianças ainda estão em apuração. Uma equipe da PC está levantando tudo o que aconteceu nesse período em que a primeira investigada foi presa até a prisão da segunda mulher hoje", complementa.