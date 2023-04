Trabalhador é achado morto em meio a escombros de demolição na Grande BH

Devido à grande quantidade de destroços, o homem ficou fora do campo de visão dos militares, o que dificultou a operação de busca (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação ) Um trabalhador de uma empresa responsável por executar serviços de demolição morreu soterrado nesta terça-feira (18/4) em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). O corpo foi removido dos escombros após mais de duas horas de buscas.

Devido à grande quantidade de destroços, o homem ficou fora do campo de visão dos militares, o que dificultou a operação. Com isso, a vítima só foi localizada no início da noite, por volta das 18h.

Corpo de Bombeiros foi acionado às 15h44 para atender a ocorrência (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação ) O trabalhador foi encontrado já morto em meio aos destroços. Mais cedo, diante da possibilidade de encontrá-lo com vida, a corporação encaminhou a aeronave Arcanjo ao local para possível transporte à unidade hospitalar.





O Corpo de Bombeiros informou ainda que a perícia da Polícia Civil foi acionada. Até o fechamento desta publicação, não havia informações sobre a dinâmica do acidente.