Homem que matou esposa a facadas é condenado a 20 anos de prisão

O réu confessou o crime durante julgamento (foto: Reprodução/Google Street View) A Justiça condenou Ernani Soares Caetano a 20 anos de prisão pelo assassinato de sua esposa, em agosto de 2022. Valda Helena, de 53 anos, foi morta a facadas. Ele era réu confesso e, segundo acusação, matou a vítima por ter sido rejeitado pela mulher.



Com a sentença decretada, foi determinado que Ernani Caetano siga preso para cumprimento dos 20 anos de reclusão em regime fechado, inicialmente.



O homicídio aconteceu no dia 7 de agosto de 2022 no Bairro Nossa Senhora de Fátima. O casal havia se desentendido na parte da tarde e o homem saiu de casa.

Com medo, a vítima, Valda Helena, se trancou no quarto. Porém o homem voltou à residência, bêbado, e conseguido entrar no quarto. A mulher fugiu, mas foi alcançada pelo então marido e acabou morta com vários golpes de faca.



O homem só foi preso no dia seguinte. Ele estava escondido dentro da casa da mãe.