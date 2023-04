Homem é morto em São Sebastião do Paraiso com 15 facadas

Corpo da vítima foi encontrado no meio da rua pela Polícia Militar (foto: Líder TV)

Na madrugada do domingo (16/03), Anderson Luis Santana, de 36 anos, foi morto com 15 facadas na região do tórax, em São Sebastião do Paraíso, Sudoeste de Minas. O crime aconteceu no bairro Jardim Veneza, na rua Álvaro Pelúcio, na altura do número 70. A via fica atrás da casa da vítima.

O Batalhão de Polícia Militar foi acionado para apurar a denúncia do corpo de um homem no meio da rua e supostamente morto. Segundo relatos iniciais, a vítima teria sido morta por disparos de arma de fogo. Entretanto, ao chegar ao local, os militares constataram que a morte ocorreu por esfaqueamento no peito.

Segundo a Polícia Militar, o homem foi encontrado sem vida. A vítima era casada e deixou para trás uma esposa grávida de quatro meses.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local para os trabalhos de praxe. Conforme o delegado Regional de São Sebastião do Paraíso, Tiago Bordini, as investigações estão sendo feitas, mas com dificuldade, pois o local não possui câmeras de segurança e ninguém quer falar sobre o assunto.

“A vítima é conhecida nos meios policiais e era envolvida com o tráfico de entorpecentes”, adiantou o delegado.

A Polícia Militar informou que a vítima era usuária de álcool e crack e que poderia ter feito uso de drogas durante aquela madrugada. O que se sabe até o momento é que alguns moradores ouviram uma briga e cães latindo na rua por volta das 5h.

Este texto será atualizado caso a polícia localize o assassino.