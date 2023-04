Homem em situação de rua é morto a facadas durante briga

Suspeito foi levado para a Delegacia da Polícia Civil (foto: Reprodução/Polícia Civil de Minas Gerais)

Um homem em situação de rua foi morto a facadas no domingo (16/4), em Lavras, no Centro-Oeste mineiro, durante uma discussão com outro homem. De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o suspeito de 45 anos foi preso.