Mulher suspeita de traição e dá três facadas no namorado

Mulher confessou o crime à PM de Uberaba e foi levada para a Delegacia de Polícia Civil (foto: PMMG/Divulgação)

Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Militar (PM), na tarde desta terça-feira (21/2), após golpear por três vezes as costas do namorado, no Bairro Jardim maracanã, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.