Homem é preso suspeito de estuprar a filha de 13 anos

A mãe da adolescente flagrou um dos abusos, mas fingiu passar mal para não ser descoberta pelo marido (foto: Elza Fiuza/Agência Brasil )

Um homem de 33 anos foi preso, nessa segunda-feira (20/2), suspeito de estuprar a filha de 13 anos no Bairro Jardim Leblon, Região de Venda Nova, em BH.Segundo os militares, a mãe da adolescente disse que, na madrugada de domingo (19/2), flagrou o marido se masturbando com uma das mãos no seio da filha. Ela fingiu passar mal para que o homem não percebesse o flagrante.





Os militares conseguiram localizar o homem, que tentou fugir e subornar os policiais, segundo o boletim de ocorrência. O suspeito também teria feito ameaças à mulher e à avó da menina. A filha informou que o homem já a estuprava há alguns meses, mas não contou nada por medo.





O homem tem cinco registro de passagens pela polícia por tráfico de drogas. Ele foi levado para a Delegacia de Mulheres.

A mulher relatou aos policiais que o marido tem envolvimento com o tráfico de drogas e ela tem medo dele. Na manhã de segunda-feira, ela levou a filha para ser atendida no Hospital Odilon Behrens.