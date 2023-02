Discussão por herança de família quase acaba em assassinato no Sul de Minas

Um homem foi vítima de tentativa de homicídio nessa segunda-feira (20/02), em Jacuí, no Sul de Minas. O motivo teria sido uma disputa por herança de família.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, de 38 anos, conversava com um homem na porta de casa, quando o autor dos disparos, de 36, passou de motocicleta, com o seu filho na garupa, parou na esquina e começou a xingar.A vítima foi ao encontro do agressor e disse: “Mantenha-se afastado, pois você está armado”. De nada adiantou. Testemunhas informaram que ocorreram diversos disparos de arma de fogo em plena rua. A vítima, de 38 anos, foi atingida no peito por um dos disparos. A arma de fogo usada no crime é do tipo pistola.