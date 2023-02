Motorista de carro morre em batida de frente com carreta

--> --> --> -->

Um homem morreu na manhã desta terça-feira (21/02) em acidente na BR-356, em Itabirito, na Região Central de Minas Gerais.O homem, de 33 anos, era o motorista do carro que capotou e pegou fogo. O copro dele foi projetado para fora do veículo com a batida de frente do Fiat Palio que dirigia contra uma carreta.

A vítima morreu no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar o incêndio do carro. Segundo os bombeiros, a carreta envolvida no acidente transportava minério de ferro. O motorista da carreta não teve ferimentos.





A perícia da Polícia Civil recolheu o corpo e levou para o Instituto de Medicina Legal (IML).