Homem é esfaqueado na Praça Sete, no Centro de BH

Motivação do crime na Praça Sete ainda é desconhecida (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Um homem foi esfaqueado em plena luz do dia em um quarteirão fechado da Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (28/11). A vítima ainda não foi identificada.Mesmo em estado grave, o homem conseguiu dizer aos policiais quem teria sido o autor do crime. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi levada ao Hospital João XXIII, no bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de BH.O autor da tentativa de homicídio conseguiu fugir. A PM segue em busca do suspeito, e a motivação do crime ainda é desconhecida.