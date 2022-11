Chuvas fortes causam duas mortes e deixam 2.635 pessoas sem casa em MG

Um homem de 71 anos morreu na tarde de sábado (26/11), por causa de uma enxurrada, que atingiu a casa dele (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)









Já a primeira morte ocorreu em Piraúba, também na Zona da Mata, no início do período chuvoso. Na ocasião, um homem com pouco mais de 60 anos foi atingido por um muro , após ter a estrutura corrompida devido às chuvas fortes com granizo no município. Além disso, ao todo, 865 mineiros estão desabrigados e 2.770 estão desalojados.

Cidades atingidas pela chuva

O boletim também trouxe ocorrências em cinco cidades mineiras. Em Bandeira, no Vale do Jequitinhonha, por causa das fortes precipitações, durante a madrugada desse domingo (27), os Rios Bandeira e Rubim transbordaram, o que provocou inundações em alguns pontos da zona urbana.



Além de atingir várias casas, houve o deslizamento de alguns taludes, queda de pontes na zona rural e danos em bueiros. Foram registrados 20 desalojados. No momento, a situação está controlada e os serviços essenciais foram restabelecidos.





Já em Córrego Novo, no Vale do Rio Doce, as chuvas também causaram deslizamentos, inundações em ruas, quedas de árvores e estragos em residências. Ao todo, 65 pessoas estão desabrigadas e 13, desalojadas. A cidade deve decretar situação de emergência. A situação está controlada e os serviços essenciais funcionam dentro da normalidade.

Também na região, o município de Resplendor sofreu com o impacto das chuvas, devido ao deslocamento de manilhas em uma obra da rede pluvial, executada pela prefeitura. Cinco famílias receberam auxílio, não sendo necessário retirá-las de suas casas.





Em São Domingos do Prata, na região Central de Minas, o córrego que atravessa o município transbordou e causou alagamento em casas das proximidades. A situação já foi controlada e os serviços essenciais operam dentro da normalidade. A quantidade de desalojados e desabrigados ainda não foi contabilizada.

Por fim, em Timóteo, no Vale do Aço, houve deslizamento de taludes, queda de muros de arrimo, alagamento de ruas, além de quatro casas serem atingidas. A Defesa Civil Municipal presta apoio aos afetados e faz o levantamento dos danos humanos. O município irá declarar situação de anormalidade. Todos os serviços essenciais operam normalmente.

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) de Minas Gerais confirmou a segunda morte no estado em decorrência da chuva, desde o início do período chuvoso, em 1º de outubro, e que vai até o fim de março do ano que vem. A informação é do boletim divulgado na manhã desta segunda-feira (28/11).