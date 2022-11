Venda Nova ultrapassa a média de chuva para o mês de novembro

Devido fortes chuvas BH está em alerta de risco geológico até amanhã (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) A Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, já ultrapassou a média de chuva para o mês de novembro, que é 236 mm, de acordo com a Defesa Civil de BH. Com o acumulado de precipitação na região nas últimas 12 horas, que chegou a 53,6 mm - valor mais alto que as demais regionais da capital, Venda nova já acumula 264,4 mm de chuva neste mês.

Devido fortes chuvas BH está em alerta de risco geológico até amanhã (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) A região conhecida por ter ocorrências sérias relacionadas às chuvas, como alagamentos e desmoronamentos, já registrou 12 pontos percentuais acima da média climatológica do mês.





Devido às fortes chuvas que atingiram BH por cerca de três horas no fim da tarde e início da noite desse sábado (26/11), a Defesa Civil da cidade recebeu 25 chamados para ocorrências como alagamentos, desabamento parcial de moradia, desabamento de muro de arrimo e risco de deslizamento.





Em virtude do volume das precipitações previstas para as próximas 48 horas, existe a possibilidade de risco geológico até segunda-feira (28). Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

O acumulado de chuva na capital:

Barreiro: 200,6 (85%)

Centro Sul: 203 (86%)

Leste: 249 (105,5%)

Nordeste: 255,2 (108,1%)

Noroeste: 184,4 (78,1%)

Norte: 241,6 (102,4%)

Oeste: 207,6 (88%)

Pampulha: 205,6 (87,1%)

Venda Nova: 264,4 (112%)