BH: novembro de 2022 foi o mais chuvoso dos últimos seis anos

Novembro de 2022 foi o mais chuvoso em Belo Horizonte desde 2016, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Foram 269,9 milímetros de chuvas, mais do que o esperado pela média climatológica, de 236 mm.

A quantidade é apenas 3 mm a menos que o registrado em 2016, quando o acumulado chegou a 272,6 mm. Segundo a Defesa Civil, as regiões mais afetadas foram Venda Nova (359 mm), Nordeste (304 mm) e Leste (298,6 mm).O aumento das chuvas na capital é um dos efeitos do fenômeno La Niña, que há três anos atinge outras regiões do estado.O evento contribui para maior frequência na formação de zonas de convergência do Atlântico Sul, que tem por principal característica causar chuvas fortes na primavera e no verão.A previsão para o próximo mês é que as chuvas continuem intensas. Para janeiro, elas devem diminuir e ficar na média ou abaixo da média."Estamos no ápice do período de chuvas, quando há maior intensidade e frequência, contribuindo para reposição dos reservatórios hídricos", destacou o meteorologista Claudemir de Azevedo.