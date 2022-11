BH: volume de chuva supera média de novembro em 4 regiões

Chuvas em BH ultrapassam o previsto para novembro (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) As chuvas tradicionais do fim de ano já cumpriram as expectativas em Belo Horizonte - inclusive para mais. Até esta segunda-feira (28/11), várias regiões já receberam mais água do que o previsto na chamada média climatológica para o mês de novembro.





Venda Nova lidera a estatística, com 284,8 mm, o que representa 120,7% do previsto para o período. Em segundo lugar vem a Região Nordeste, que passou 12,7% dos 236mm esperados. Depois aparecem as Regiões Leste e Norte, onde os registros são maiores do que a média, mas em porcentagem na casa das unidades.





Em seguida vem o Barreiro, depois a Região Oeste, a Pampulha e, por fim, a Região Centro-Sul, onde um temporal foi registrado nesta segunda, com ocorrência de granizo no Bairro Belvedere

ACUMULADO DE CHUVAS (mm), no mês de novembro. Em 28/11/2022 às 18h





Barreiro: 202,8 (85,9%)

Centro Sul: 226,4 (95,9%)

Leste: 254,6 (107,9%)

Nordeste: 266,0 (112,7%)

Noroeste: 184,8 (78,3%)

Norte: 244,0 (103,4%)

Oeste: 207,6 (88,0%)

Pampulha: 216,8 (91,9%)

Venda Nova: 284,8 (120,7%)





Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte





Média Climatológica NOVEMBRO: 236.0 mm

*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira