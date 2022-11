Minas terá reforço de 1.400 policiais em festas de fim de ano

Mil e quatrocentos policiais militares vão reforçar o policiamento durante o período de festas em Minas Gerais. A ação da Polícia Militar (PM), em parceria com a Câmara dos Dirigentes e Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), nomeada de Operação Natalina, tem o objetivo de proporcionar mais segurança à população durante o fim de ano.

Cerca de 600 soldados recém-formados e militares do setor administrativo da corporação farão patrulhas em Belo Horizonte e Região Metropolitana. Durante o período, helicópteros, cavalaria e carros de som serão usados como apoio aos oficiais que farão o policiamento a pé e próximo às áreas comerciais.

Em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (26/11), o coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, comandante-geral da PMMG, afirmou que o foco das ações no interior de Minas será o combate contra as ações do “novo cangaço”.